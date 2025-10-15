Flera AIK-spelare saknades: Thomassen ger lugnande besked inför derbyt

Flera AIK-profiler saknades på onsdagens träning – men tränaren Mikkjal Thomassen ser inga skäl till oro inför derbyt mot Hammarby.

Foto: Bildbyrån

Inför söndagens derby mot Hammarby saknades flera AIK-spelare på träningen, bland dem Sotirios Papagiannopoulos, Anton Salétros, Filip Benkovic och Mads Thychosen.

Trots det ger tränaren Mikkjal Thomassen lugnande besked.



– Mads har slitit lite men det ser bra ut. ”Sotte” har haft en bra återhämtning och han är redo för matchen. Vi har dragit ner på belastningen för ”Benko” för att han ska vara på sitt bästa när det är match, fortsätter han.



Han säger också att John Guidetti väntas vara tillbaka i full träning på fredag.

Ett frågetecken kvarstår kring Eskil Edh, som har ryggproblem, och AIK får dessutom klara sig utan de avstängda Bersant Celina, Dino Beširović och Thomas Isherwood.

AIK möter Hammarby på Tele2 Arena på söndag klockan 14.00.