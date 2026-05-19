Flydde över turkiska gränsen – öppnar för allsvensk återkomst

Han skulle bli förstamålvakt med Irans landslagskeeper avstängd.

Men efter blott en match hävdes avstängningen och Marko Johansson hamnade på bänken.

Till råga på allt tvingades han sedermera fly över turkiska gränsen på grund av kriget.

Nu öppnar skåningen upp för allsvensk återkomst när kontraket med Tractor snart löper ut.

– Vi får se vad sommaren har att erbjuda, säger han till FotbollDirekt.

Marko Johansson är främst förknippad med Malmö FF där han Champions League-debuterade redan som 16-åring, men han spelade även allsvenskt i såväl Mjällby som Halmstads BK.

Nu kan målvakten snart vara aktuell för allsvenskan igen.

I juni löper kontraktet med iranska storklubben Tractor ut och då är 27-åringen ledig på marknaden som Bosman.

Sedan ett par månader tillbaka är Johansson dock tillbaka i Sverige då han tillsammans med lagkamraterna flydde krigets Iran.

– Vi hann fly och jag har sedan dess varit i Sverige och hållit i gång med IFK Värnamo. Jag är bosatt i Jönköping eftersom frugan är därifrån och dottern går på förskola där, säger Johansson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag kan inte vara utan fotbollen så jag drog iväg ett sms till Simon Thern som jag känner sedan MFF-tiden och det var inga problem.