LIVE: Örgryte – IFK Göteborg

Skandalderbyt ska spelas klart.

Foto: Bildbyrån

Det var knappt 40 minuter in i derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg under måndagskvällen som stormatchen urartade i skandalscener. Derbyt fick avbrytas efter brand på ”Blåvitts” läktarsektion och efter ett 80 minuter långt matchmöte togs beslutet att inte spela klart matchen under måndagen.

I stället ska de runt 50 kvarvarande minuterna av derbyt spelas inför tomma läktare under tisdagen. Matchstart är klockan 15:00.

