Förutsättningarna inför återstarten av derbyt

Derbyt mellan Örgryte IS och IFK Göteborg spelas klart under tisdagen.

Båda lagen får göra förändringar i sina uppställningar inför omstarten.

Här är förutsättningarna inför återstarten.

Derbyt mellan Örgryte IS och IFK Göteborg avbröts efter en brand på läktaren. Matchen kommer att återstarta under tisdagen klockan 15.00. Alla tidigare matchhändelser kommer att följa med från gårdagen. Med detta menas mål, varningar och eventuella utvisningar.

Båda lagen har även möjlighet att förändra i laguppställningarna – med vissa begränsningar. Öis och Blåvitt kan lämna in nya spelartrupper inför att matchen ska återstarta, där spelare som inte fanns med i den ursprungliga truppen kan tas ut. Däremot kan de spelare som startade matchen inte förpassas till bänken.

En regel som inte återställs är antalet byten. Antalet återstående byten är detsamma som innan matchen avbröts.

– Bakgrunden till reglerna är att det skulle kunna vara så att en spelare blir sjuk över natten. Man har fått kompensera, då det hade varit orimligt om lagen inte fick ersätta spelare när det går ganska många timmar från att matchen avbryts till att den återstartar. Det är därför de här lite mer flexibla reglerna finns, säger tävlingschef Axel Fägerhall på SvFF till Fotbollskanalen.

Göteborgsderbyt återupptas klockan 15.00 i matchminut 39.