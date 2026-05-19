Klart: Så spelas omgång 11 – 17 i allsvenskan
Nu är det spikat hur allsvenskan kommer spelas mellan omgång 11 – 17. Ett par matcher involverande Mjällby, Hammarby, Gais och IFK Göteborg kan komma att flyttas på grund av europaspel i sommar.
Avsparkstider för omgång 18 – 23 meddelas i slutet av denna vecka, enligt Svensk Elitfotboll (Sef).
Här är samtliga avsparkstider
Omgång 11:
Fredag 3 juli:
19.00 Sirius – Mjällby
Lördag 4 juli:
15.00 Degerfors – Malmö FF
15.00 Halmstad – Västerås SK
Söndag 5 juli:
14.00 IFK Göteborg – AIK
14.00 Kalmar FF – Örgryte
16.30 Elfsborg – Hammarby
Måndag 6 juli:
19.00 BK Häcken – Djurgården
19.00 Brommapojkarna –Gais
Omgång 12:
Lördag 11 juli:15.00 Mjällby – AIK
17.30 Örgryte – BK Häcken
Söndag 12 juli:
14.00 Hammarby – Kalmar FF
14.00 Malmö FF – IFK Göteborg
14.00 Västerås SK – Degerfors
16.30 Gais – Elfsborg
16.30 Brommapojkarna – Sirius
Måndag 13 juli:
19.00 Djurgården – Halmstad
Omgång 13:
Fredag 17 juli:
19.00 Mjällby – Västerås SK
Lördag 18 juli:
15.00 AIK – Gais
Söndag 19 juli:
14.00 IFK Göteborg – Brommapojkarna
16.30 Elfsborg – Sirius
16.30 Hammarby – Degerfors
16.30 Halmstad – BK Häcken
Måndag 20 juli:
19.00 Kalmar FF – Malmö FF
19.00 Örgryte – Djurgården
Omgång 14:
Fredag 24 juli:
19.00 Västerås SK – Örgryte
Lördag 25 juli:
15.00 Degerfors – Djurgården
17.30 Kalmar FF – Mjällby
Söndag 26 juli:
14.00 Brommapojkarna – Hammarby
14.00 Sirius – IFK Göteborg
16.30 Gais – Halmstad
16.30 Malmö FF – Elfsborg
Måndag 27 juli:
19.00 BK Häcken – AIK
Omgång 15:
Lördag 1 augusti:
15.00 BK Häcken – Kalmar FF
Söndag 2 augusti:
14.00 Brommapojkarna – Malmö FF
14.00 IFK Göteborg – Degerfors
16.30 AIK – Örgryte
Måndag 3 augusti:
19.00 Djurgården – Västerås SK
19.00 Halmstad – Sirius
Matcherna Gais-Hammarby och Elfsborg-Mjällby är flyttade till 20-21 maj pga Europakval.
Omgång 16:
Lördag 8 augusti:
15.00 Örgryte – AIK
17.30 Mjällby – Elfsborg (kan flyttas till söndag pga Europaspel)
Söndag 9 augusti:
14.00 Hammarby – BK Häcken
14.00 Malmö FF – Degefors
16.30 IFK Göteborg – Kalmar FF
16.30 Halmstad – Gais
Måndag 10 augusti:
19.00 Sirius – Brommapojkarna
19.00 Västerås SK – Djurgården
Omgång 17:
Fredag 14 augusti:
19.00 Elfsborg – Västerås SK
Lördag 15 augusti:
15.00 Mjällby – Sirius (kan flyttas till söndag pga Europaspel)
Söndag 16 augusti:
14.00 Djurgården – AIK
14.00 Brommapojkarna – Örgryte
14.00 Degerfors – IFK Göteborg
16.30 Gais – Malmö FF
16.30 Kalmar FF – Hammarby
Måndag 17 augusti:
19.00 BK Häcken – Halmstad
