Foto: Bildbyrån

Klart: Så spelas omgång 11 – 17 i allsvenskan

Jakob Bergelv
Nu har avsparkstiderna för omgång 11 – 17 fastställts.
Flera matcher kan komma att flyttas till följd av europaspel.

Nu är det spikat hur allsvenskan kommer spelas mellan omgång 11 – 17. Ett par matcher involverande Mjällby, Hammarby, Gais och IFK Göteborg kan komma att flyttas på grund av europaspel i sommar.

Avsparkstider för omgång 18 – 23 meddelas i slutet av denna vecka, enligt Svensk Elitfotboll (Sef).

Här är samtliga avsparkstider

Omgång 11:
Fredag 3 juli:
19.00 Sirius – Mjällby

Lördag 4 juli: 
15.00 Degerfors – Malmö FF
15.00 Halmstad – Västerås SK

Söndag 5 juli:
14.00 IFK Göteborg – AIK
14.00 Kalmar FF – Örgryte
16.30 Elfsborg – Hammarby

Måndag 6 juli:
19.00 BK Häcken – Djurgården
19.00 Brommapojkarna –Gais

Omgång 12:
Lördag 11 juli:15.00 Mjällby – AIK
17.30 Örgryte – BK Häcken

Söndag 12 juli:
14.00 Hammarby – Kalmar FF
14.00 Malmö FF – IFK Göteborg
14.00 Västerås SK – Degerfors
16.30 Gais – Elfsborg
16.30 Brommapojkarna – Sirius

Måndag 13 juli:
19.00 Djurgården – Halmstad 

Omgång 13:
Fredag 17 juli:
19.00 Mjällby – Västerås SK

Lördag 18 juli:
15.00 AIK – Gais

Söndag 19 juli:
14.00 IFK Göteborg – Brommapojkarna
16.30 Elfsborg – Sirius
16.30 Hammarby – Degerfors
16.30 Halmstad – BK Häcken

Måndag 20 juli:
19.00 Kalmar FF – Malmö FF
19.00 Örgryte – Djurgården

Omgång 14:
Fredag 24 juli:
19.00 Västerås SK – Örgryte

Lördag 25 juli:
15.00 Degerfors – Djurgården
17.30 Kalmar FF – Mjällby

Söndag 26 juli:
14.00 Brommapojkarna – Hammarby
14.00 Sirius – IFK Göteborg
16.30 Gais – Halmstad
16.30 Malmö FF – Elfsborg

Måndag 27 juli:
19.00 BK Häcken – AIK

Omgång 15:
Lördag 1 augusti:
15.00 BK Häcken – Kalmar FF

Söndag 2 augusti:
14.00 Brommapojkarna – Malmö FF
14.00 IFK Göteborg – Degerfors
16.30 AIK – Örgryte

Måndag 3 augusti:
19.00 Djurgården – Västerås SK
19.00 Halmstad – Sirius

Matcherna Gais-Hammarby och Elfsborg-Mjällby är flyttade till 20-21 maj pga Europakval.

Omgång 16:
Lördag 8 augusti:
15.00 Örgryte – AIK
17.30 Mjällby – Elfsborg (kan flyttas till söndag pga Europaspel)

Söndag 9 augusti:
14.00 Hammarby – BK Häcken
14.00 Malmö FF – Degefors
16.30 IFK Göteborg – Kalmar FF
16.30 Halmstad – Gais

Måndag 10 augusti:
19.00 Sirius – Brommapojkarna
19.00 Västerås SK – Djurgården

Omgång 17:
Fredag 14 augusti:
19.00 Elfsborg – Västerås SK

Lördag 15 augusti:
15.00 Mjällby – Sirius (kan flyttas till söndag pga Europaspel)

Söndag 16 augusti:
14.00 Djurgården – AIK
14.00 Brommapojkarna – Örgryte
14.00 Degerfors – IFK Göteborg
16.30 Gais – Malmö FF
16.30 Kalmar FF – Hammarby

Måndag 17 augusti:
19.00 BK Häcken – Halmstad

