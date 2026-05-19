Klart: Så spelas omgång 11 – 17 i allsvenskan

Nu har avsparkstiderna för omgång 11 – 17 fastställts.

Flera matcher kan komma att flyttas till följd av europaspel.

Nu är det spikat hur allsvenskan kommer spelas mellan omgång 11 – 17. Ett par matcher involverande Mjällby, Hammarby, Gais och IFK Göteborg kan komma att flyttas på grund av europaspel i sommar.

Avsparkstider för omgång 18 – 23 meddelas i slutet av denna vecka, enligt Svensk Elitfotboll (Sef).

Här är samtliga avsparkstider

Omgång 11:

Fredag 3 juli:

19.00 Sirius – Mjällby



Lördag 4 juli:

15.00 Degerfors – Malmö FF

15.00 Halmstad – Västerås SK

Söndag 5 juli:

14.00 IFK Göteborg – AIK

14.00 Kalmar FF – Örgryte

16.30 Elfsborg – Hammarby

Måndag 6 juli:

19.00 BK Häcken – Djurgården

19.00 Brommapojkarna –Gais

Omgång 12:

Lördag 11 juli:15.00 Mjällby – AIK

17.30 Örgryte – BK Häcken



Söndag 12 juli:

14.00 Hammarby – Kalmar FF

14.00 Malmö FF – IFK Göteborg

14.00 Västerås SK – Degerfors

16.30 Gais – Elfsborg

16.30 Brommapojkarna – Sirius



Måndag 13 juli:

19.00 Djurgården – Halmstad

Omgång 13:

Fredag 17 juli:

19.00 Mjällby – Västerås SK



Lördag 18 juli:

15.00 AIK – Gais



Söndag 19 juli:

14.00 IFK Göteborg – Brommapojkarna

16.30 Elfsborg – Sirius

16.30 Hammarby – Degerfors

16.30 Halmstad – BK Häcken



Måndag 20 juli:

19.00 Kalmar FF – Malmö FF

19.00 Örgryte – Djurgården

Omgång 14:

Fredag 24 juli:

19.00 Västerås SK – Örgryte



Lördag 25 juli:

15.00 Degerfors – Djurgården

17.30 Kalmar FF – Mjällby



Söndag 26 juli:

14.00 Brommapojkarna – Hammarby

14.00 Sirius – IFK Göteborg

16.30 Gais – Halmstad

16.30 Malmö FF – Elfsborg



Måndag 27 juli:

19.00 BK Häcken – AIK

Omgång 15:

Lördag 1 augusti:

15.00 BK Häcken – Kalmar FF



Söndag 2 augusti:

14.00 Brommapojkarna – Malmö FF

14.00 IFK Göteborg – Degerfors

16.30 AIK – Örgryte



Måndag 3 augusti:

19.00 Djurgården – Västerås SK

19.00 Halmstad – Sirius



Matcherna Gais-Hammarby och Elfsborg-Mjällby är flyttade till 20-21 maj pga Europakval.

Omgång 16:

Lördag 8 augusti:

15.00 Örgryte – AIK

17.30 Mjällby – Elfsborg (kan flyttas till söndag pga Europaspel)



Söndag 9 augusti:

14.00 Hammarby – BK Häcken

14.00 Malmö FF – Degefors

16.30 IFK Göteborg – Kalmar FF

16.30 Halmstad – Gais



Måndag 10 augusti:

19.00 Sirius – Brommapojkarna

19.00 Västerås SK – Djurgården

Omgång 17:

Fredag 14 augusti:

19.00 Elfsborg – Västerås SK



Lördag 15 augusti:

15.00 Mjällby – Sirius (kan flyttas till söndag pga Europaspel)



Söndag 16 augusti:

14.00 Djurgården – AIK

14.00 Brommapojkarna – Örgryte

14.00 Degerfors – IFK Göteborg

16.30 Gais – Malmö FF

16.30 Kalmar FF – Hammarby



Måndag 17 augusti:

19.00 BK Häcken – Halmstad