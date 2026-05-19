I kväll kan Arsenal bli mästare i kavaj.

Då blir Viktor Gyökeres den fjärde svensken någonsin att lyfta PL-titeln.

Arsenal stormar mot ligasegern i engelska Premier League efter måndagens 1–0-seger mot redan netflyttningsklara Burnley. För första gången på 22 år, sedan säsongen 2003/04, kan ”The Gunners” krönas till PL-mästare – och det kan ske redan i kväll.

Med en ordinarie omgång skiljer fem poäng ned till Manchester City, ett Manchester City som har en match mindre spelad. Om Pep Guardiolas gäng tappar poäng borta mot Bournemouth på sjätteplats i kväll, tisdag, är titelracet avgjort och Arsenal får lyfta Premier League-pokalen. Om City däremot skulle vinna på Vitality Stadium i kväll avgörs allt i ligans sista omgång som spelas på söndag den 24 maj.

Då blir Viktor Gyökeres historisk

Huruvida det blir ett titelfirande redan i kväll eller om ett jättedrama i sista omgången väntar återstår att se, men skulle Arsenal bli mästare för första gången sedan 2004 skulle den svenska stjärnanfallaren Viktor Gyökeres skriva in sig i historieböckerna.

”Blågult”-strikern, som anslöt från portugisiska Sporting för drygt 763 miljoner kronor i somras, har en möjlighet att bli blott den fjärde svenska spelaren att lyfta Premier League-trofén (sedan PL-eran 1995/96).

Enbart tre svenskar har tidigare krönts till PL-mästare och den senaste kom för hela 19 år sedan. Då var det Henrik Larsson, som de flesta förknippar mest med skotska Celtic eller med den katalanska giganten Barcelona, som fick lyfta pokalen med Manchester United säsongen 2006/07. Svensken gjorde bara sju framträdanden i den nordengelska klubben men satte avtryck under den korta sejoren i ”The Red Devils”.

Larsson och Alex Ferguson i Manchester United. Foto: Alamy

Även Jesper Blomqvist har krönts till Premier League-mästare med Manchester United när svensken spelade i det trippel-vinnande laget som tog hem ligatiteln, FA-cupen och (!) Champions League säsongen 1998/99.

Den tredje svensken att ha vunnit Premier League genom historien är Fredrik Ljungberg, som liksom Gyökeres representerade Arsenal. Den svenska landslagsikonen var en avgörande del i ”The Gunners” obesegrade säsong 2003/04, men även i det Arsenal som vann PL 2001/02.

Jose Antonio Reyes, Fredrik Ljungberg och Thierry Henry. Foto: Alamy

Matchen mellan Bournemouth och Manchester City startar klockan 20:30 i kväll, tisdag.

✔️ Både Anders Limpar och Glenn Hysen har vunnit den engelska högstaligan men innan Premier League-eran!