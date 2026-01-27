Förblir rödvit – trots stort intresse: ”Både AIK och Djurgården”

Det var länge oklart var Dijan Vukojevic skulle spela sin fotboll efter vinterns transferfönster.

Det hela landade i att han skrev på för två år och fortsätter i Degerfors IF – trots att det fanns intresse från annat håll.

– Det lät som att åldern var en faktor hos alla mer eller mindre, säger Vukojevic till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han vände hem till Degerfors under sommaren och skrev på ett korttidskontrakt fram till årsskiftet. Efter åtta matcher, fem mål och en assist, lyckades Dijan Vukojevic och hans ”Bruket” säkra det allsvenska kontraktet i den sista omgången borta mot Brommapojkarna.

Drygt två månader har passerat sedan matchen på Grimsta och sedan dess har den 30-årige anfallaren från Jönköping hunnit vara kontraktslös i omkring två veckor. Detta fram till i fredags, då det stod klart att Vukojevic förblir rödvit och har skrivit under ett tvåårskontrakt.

– Det känns bra. På något sätt känns det bara som att jag fortsätter där jag avslutade, med tanke på att jag inte har gått någon annanstans mellan utan bara kör vidare. Det blir typ bara två veckor som jag missade, säger Vukojevic till FotbollDirekt och förklarar hur det känns att ha sin framtid klar: