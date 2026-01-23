Klart: Vukojevic blir kvar i Degerfors – FD:s avslöjande bekräftat

Dijan Vukojević stannar i Degerfors.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

– Jag ser fram emot att få se honom på Stora Valla igen, säger sportchef Patrik Werner.

Foto: Bildbyrån

Dijan Vukojević, 30, har kopplats ihop med bland annat AIK, Djurgården och IFK Göteborg sedan korttidskontraktet med Degerfors gick ut till årsskiftet. Tidigare under fredagen kunde FotbollDirekt rapportera att succéanfallaren är överens med ”Degen” om ett nytt avtal, trots intresset från andra klubbar. Sportbladet hade liknande uppgifter.

Senare under fredagen bekräftar Degerfors att Vukojević har kritat på ett nytt avtal som sträcker sig över 2027.

– Det är skönt att det är klart. Dijan visade i höstas vilka kvalitéer han besitter och för oss är han en viktig pusselbit i lagbygget. Han har under flera år haft en fin poängskörd och han är väldigt uppskattad i föreningen. Jag ser fram emot att få se honom på Stora Valla igen, säger Patrik Werner, sportchef, i ett uttalande.

Dijan förblir rödvit! ❤️🤍



✍️Degerfors IF och Dijan Vukojevic är överens om ett avtal som sträcker sig till den 31 december 2027.



Dijan Vukojević gjorde fem mål och en assist på åtta matcher under höstsäsongen i fjol och var med och räddade kvar Degerfors i allsvenskan.