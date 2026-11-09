Klart: Cubarsi utsedd till Golden Boy

Barcelonas Pau Cubarsí har vunnit Golden Boy 2026.

19-åringen utses därmed till Europas bästa spelare under 21 år.

Priset kommer efter ett år med VM-guld och ligatitel.

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Pau Cubarsí har blivit utsedd till årets Golden Boy, tidningen Tuttosport pris till den bästa spelaren under 21 år i Europas ligor. Barcelona bekräftar utmärkelsen.

Mittbacken har varit med om ett framgångsrikt år. Med Spanien vann han VM i somras, och med Barcelona har han vunnit både La Liga och spanska supercupen.

Totalt fanns 25 finalister, och bland de nominerade fanns bland andra Paris Saint-Germains Warren Zaïre-Emery och Real Madrids Yan Diomande. Från Barcelona var även Marc Bernal och Xavi Espart nominerade.

Cubarsí blir Barcelonas femte vinnare av priset, efter Lionel Messi, Pedri, Gavi och Lamine Yamal. Därmed har Barcelona vunnit fyra av de sex senaste upplagorna av priset.

Om en spelare redan fått utmärkelsen en gång, så kan inte samma spelare få priset igen.

