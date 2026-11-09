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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: IFK Göteborg har talangen från ettan på radarn

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Daniel Karimi
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IFK Göteborg är intresserat av Lunds BK:s Aleandro Wihlborg Costa, enligt uppgifter.
19-åringen har gjort åtta mål och fem assist i ettan i år.
Klubben ska ha hört sig för om mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

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Enligt Expressen har IFK Göteborg hört sig för om Aleandro Wihlborg Costa i Lunds BK. Blåvitt ska vara intresserat av mittfältaren.

19-åringen har gjort åtta mål och fem assist på 29 seriematcher den här säsongen. Lunds BK slutade tvåa i ettan och ska nu kvala mot Norrby IF om en plats i superettan.

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