Uppgifter: IFK Göteborg har talangen från ettan på radarn

IFK Göteborg är intresserat av Lunds BK:s Aleandro Wihlborg Costa, enligt uppgifter.

19-åringen har gjort åtta mål och fem assist i ettan i år.

Klubben ska ha hört sig för om mittfältaren.

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Enligt Expressen har IFK Göteborg hört sig för om Aleandro Wihlborg Costa i Lunds BK. Blåvitt ska vara intresserat av mittfältaren.

19-åringen har gjort åtta mål och fem assist på 29 seriematcher den här säsongen. Lunds BK slutade tvåa i ettan och ska nu kvala mot Norrby IF om en plats i superettan.