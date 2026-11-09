Uppgifter: Två allsvenska klubbar jagar den norska mittfältaren

Mjällby och Sirius vill värva Aksel Baran Potur från HamKam, enligt uppgifter.

I höstas nobbade den norska klubben ett bud på 24 miljoner kronor.

Nu går hans kontrakt ut.

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Enligt Expressen jagar både Mjällby och Sirius HamKams mittfältare Aksel Baran Potur. Mjällby ska ligga på hårt för att värva 23-åringen, men även Sirius är med i racet.

Under hösten lade Viking ett bud på Potur, värt 24 miljoner kronor, men det nobbades av HamKam. Eftersom kontraktet går ut efter säsongen kan han nu bli aktuell för en flytt.

Potur har spelat 23 matcher för HamKam den här säsongen. Laget ligger elva i Eliteserien.