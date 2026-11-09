Potters lyxproblem – Johansson ligger bäst till

Graham Potter har fortfarande inte utsett Sveriges förstemålvakt.

Men på pressträffen i Valencia gav förbundskaptenen en tydlig fingervisning.

– Han hade tröjan i förra matchen, så ni får tolka det som ni vill, säger han.

Foto: Bildbyrån

Inför Nations League-matcherna mot Bosnien-Hercegovina och Polen konkurrerar tre målvakter om platsen mellan stolparna. Jacob Widell Zetterström är tillbaka efter skada, men under förra samlingen stod Viktor Johansson i samtliga fyra matcher. Även Noel Törnqvist finns med i truppen.

När Graham Potter fick frågan om målvaktsvalet på måndagen pekade det mesta mot Johansson.

– Som jag sa tycker jag att Viktor gjorde ett riktigt bra jobb under förra samlingen, och ibland är det fotbollen som avgör sådana här saker. Vi har en riktigt bra målvaktsgrupp som ger varandra bra konkurrens. Men ibland är besittning nio tiondelar av lagen, som man säger och som min pappa brukade säga till mig. Han hade tröjan i förra matchen, så ni får tolka det som ni vill. Men jag lutar lite åt det hållet, säger Potter och skrattar.

Han lovar ett tydligare besked längre fram.

– När vi kommer till nästa presskonferens kan jag ge er hela svaret.

Potter ser konkurrensen som ett lyxproblem.

– Vi har en kille som spelade bra för oss i VM och som tyvärr skadade sig, och sedan kommer Viktor in och gör en riktigt bra samling. Det är det man vill ha som tränare. Det är ett problem, men ett bra problem.

Sverige leder gruppen och säkrar gruppsegern med en seger mot Bosnien-Hercegovina på Strawberry Arena på lördag.