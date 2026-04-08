Före detta allsvensk ledare åtalad för dopningsbrott

En tidigare hjälptränare för ett allsvenskt lag har åtalats för dopningsbrott.

Detta då polisen, vid en husrannsakan, hittade nära 100 tabletter med anabola steroider-preparat.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Brottet som den före detta allsvenska hjälptränaren står åtalad för ägde rum när han var aktiv som ledare och anställd av sin dåvarande klubb.

När polisen genomförde en husrannsakan upptäckte man nära 100 tabletter av dopningspreparatet Oxanabol, som är ett anabola steroider-preparat. Anledningen bakom husrannsakan ska ha varit att polisen hade misstankar om tränaren samt efter att de genomförde en kroppsvisitation.

I förhör har tränaren erkänt att denna har dopat sig tidigare. Lägg där till att personen uppger sig ha varit osäker kring huruvida Oxanabol var lagligt eller olagligt i Sverige.

Åklagaren yrkar på dagsböter som påföljd för brottet och i förundersökningen framgår det att ledaren är villig att acceptera ett strafföreläggande – vilket är ett sätt att avsluta mindre allvarliga brottmål utan rättegång genom att den misstänkte erkänner brottet och accepterar straffet.