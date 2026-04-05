Förklarar skadeläget i AIK: ”Fotboll är inte hälsosamt”

KARLBERG. I dag spelar AIK allsvensk premiär.

Då har den nya tränaren José Riveiro lärt sig att förhålla sig till de skador hans trupp dras med.

– Våra spelare kommer alltid att vara på gränsen till att prestera på topp eller att bli skadade, säger spanjoren under torsdagens pressträff.

Foto: Bildbyrån

Under söndagseftermiddagen inleder AIK sin allsvenska säsong med att ta emot Halmstads BK på Strawberry arena, dit över 35 000 personer förväntas komma.

Inför premiären har det funnits en del frågetecken kring vilka spelare i José Riveiros trupp som kan komma att vara aktuella för spel. Detta då man dras med över en handfull skador redan innan säsongen har dragit igång.

Riveiro, som tog över AIK i januari, menar dock att man snarare bör se glaset som halvfullt snarare än det motsatta.

– För mig handlar det inte om att räkna hur många spelare vi har skadade. Istället handlar det om att söka efter orsakerna till dem. Ofta finns det flera orsaker och vi kommer alltid att ha skadade spelare, det är så fotboll är. Det kommer alltid att finnas en viss procent av spelarna i en trupp som inte är tillgängliga, och så är det i varje lag, säger spanjoren under torsdagens pressträff och fortsätter:

– Professionell fotboll är inte en hälsosam sak när det kommer till att vara elitatlet. Våra spelare kommer alltid att vara på gränsen till att prestera på topp eller att bli skadade och vi måste acceptera det. Vi måste ha mer kontroll över andra situationer som påverkar spelarnas prestationer och de som inte är tillgängliga att använda. Vi måste hitta de mer vanligt förekommande orsakerna som har tagit oss till det här läget och vi försöker alltid att se till att spelarna inte blir skadade.

Så hanterar Riveiro skadeläget: ”Spelare som kan spela fotboll på olika nivåer”

Stanley Wilson. Foto: Bildbyrån.

Oaktat hur mycket AIK söker efter en lösning på sitt skadeproblem måste de, likt alla andra klubbar, optimera sitt lag för att tävla i allsvenskan, menar Riveiro.

– När en spelare blir skadad är det vår plikt att hitta en lösning på det, då vi ändå måste tävla utan dem. Oavsett vem som saknas kommer det att vara elva spelare på planen och det är där vårt fokus ligger som tränarstab, utan att glömma bort att vi måste reda ut varför det är så.

Vilka lösningar har du tagit till för att anpassa laget efter den trupp du har?

– Jag gillar spelare som är mångsidiga. Fotbollen vi spelar är väldigt positionell i förhållande till struktur men inte när det kommer till ytorna. Det handlar inte så mycket om vem som är i vilken yta utan en spelare kan börja en aktion i en yta och sluta på en annan position. Det har vi som princip i laget när vi attackerar. Ibland avslutar vi anfall med Amel (Mujanic) i nummer nio-positionen eller Stanley (Wilson) som åtta. Vi behöver spelare som har kapaciteten att spela fotboll på olika nivåer och på olika delar av planen. Stanley är en av de spelarna som kan spela fotboll på olika delar av planen. Det kan även Amel, Johan och Dino, så det är inget problem.



Det handlar inte så mycket om “positioner” utan mer om att hitta rätt ytor?

– Precis. det är korrekt.

Då är AIK på den plats man vill vara: “Kanske om tre-fyra månader”

När FotbollDirekt pratade med José Riveiro inför hans andra tävlingsmatch som AIK-tränare (mot Oddevold i svenska cupen) var han nöjd med hur hans nya spelare hade anpassat sig till hans principer under hans korta tid i klubben. Nu har ytterligare en månad passerat och “Gnaget” har gjort framsteg, utan att vara helt färdiga.

– Jag tycker att vi är på en bra plats när det kommer till kunskap på det sätt att mycket har hänt under våra två månader tillsammans. Jag är väldigt glad över hur spelarna har tagit sig an och omfamnat principer och koncept. Jag tycker att vi närmar oss det lag vi vill vara men i början av säsongen tror jag, och det gäller inte bara AIK, att vi inte kommer att vara precis där vi vill vara.

– Det kanske tar tre-fyra månader efter att vi har vant oss att tävla i ligan men om man har allting i åtanke och har med sig att det är en ny tränarstab, nya och unga spelare och en stor förändring för laget i spelet kan vi vara nöjda över laget vi har just nu. Vi har också med oss att laget bara kan förbättra sig under säsongen. Det finns ingen annan väg för oss, i och med att allting har varit nytt. Jag är väldigt optimistisk för framtiden i laget, avslutar AIK-tränaren.

Matchen mellan AIK och Halmstads BK har avspark klockan 14.00 på söndag.