Förlust och straffmiss i derbyt: ”Otroligt”

IFK Göteborg Tobias Heintz stod för en straffmiss mot BK Häcken.

Norrmanen menar att straffpunkten saboterades av motståndarlaget.

– Att fyra domare inte kan se det är otroligt, säger Heintz i TV4:s sändning.

I den första halvleken, med ett måls underläge, fick IFK Göteborg en gyllene möjlighet att ta sig in i matchen. Blåvitt tilldömdes en straff, som den tidigare Häcken-spelaren Tobias Heintz skulle förvalta.

Norrmannen lyckades dock inte kvittera för kamraterna. Istället sköt han bollen långt utanför Andreas Lindes målbur. Heintz menar dock att straffpunkten förstördes av Häcken-försvararen Johan Hammar.

– Det ska vara ett solklart gult kort. Att fyra domare inte kan se det är otroligt, säger mittfältaren i TV4:s halvtidsintervju.

Heintz lägger dock en del av skulden för missen på sig själv.

– Det är ingen ursäkt för att jag missar. Straffen ska fortfarande tas, menar han.

BK Häcken vann derbyt med 2–0 efter ml av Gustav Lindgren och Mikkel Rygaard. IFK Göteborg har därmed inlett årets allsvenska säsong med två förluster.

Blåvitt reser till Örjans vall för ett möte med Halmstads BK i nästa omgång. För Häcken väntar ett nytt Göteborgsderby, den här gången mot Gais.