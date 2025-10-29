KARLBERG. Mikkjal Thomassen uppges lämna AIK efter säsongen.

Nu uttalar sig AIK-spelarna för första gången om uppgifterna.

– Det är klart att media skriver sånt när det går dåligt, säger Abdihakim Ali till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

AIK har gått trögt under höstsäsongen, och huvudtränaren Mikkjal Thomassen har varit föremål för hård kritik. ”Gnaget” har inte vunnit på fem raka matcher och enligt Sportbladet har det lett till att Thomassen förmodligen gör sin sista säsong i AIK.

Under onsdagsförmiddagen skriver tidningen att AIK-tränaren sannolikt lämnar i vinter, trots ett år kvar på kontraktet. Enligt uppgifterna ska det finnas ett missnöje mot färöingen från flera rutinerade håll i spelartruppen.