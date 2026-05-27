Fortsatt minusresultat – här är AIK:s kvartalsrapport

AIK har presenterat sin första kvartalsrapport för 2026.

I den framgår det bland annat att man har minskat sina intäkter med över sju miljoner kronor.

Samtidigt har man sänkt sina personalkostnader med nära elva procent.

AIK:s sportsliga resultat under inledningen av den allsvenska säsongen 2026 har varit av blandad kvalitet.

Just nu befinner man sig på en niondeplats i tabellen med tolv inspelade poäng – där tre av dessa inkasserades efter helgens derbyseger mot Hammarby på bortaplan.

I dag har AIK Fotboll AB presenterat sin delårsrapport för januari till mars. I den framgår det bland annat att bolagets intäkter har minskat med 7,6 miljoner kronor jämfört med fjolårets rapport. Detsamma gäller resultatet som har gått från -28,8 miljoner kronor till -33,9 miljoner.

I ”Gnagets” delårsrapport framgår det även att klubbens transfernetto har gått från över 9 miljoner kronor från samma period i fjol till strax under 3 miljoner kronor.

I rapporten redogör även AIK för att Fotbollsföreningen, den ideella moderföreningen, har tillskjutit ett ”villkorat aktieägartillskott” på 16 miljoner kronor till AIK Fotboll AB – genom kvittning av fordran. Detta med anledning av ”lägre intäkter från spelarförsäljningar under kvartalet än normalt”.

Slutligen låter även klubbens vd Fredrik Söderberg meddela att man har minskat sina personalkostnader med nära 11 procent.

”Arbetet är dock inte färdigt utan det pågår ett intensivt löpande arbete med att dra ned kostnaderna ytterligare”, säger Söderberg i ett uttalande.