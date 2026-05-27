Italiens nya landslag – 20 (!) debutanter

Italien bygger om efter VM-missen.

Inför träningsmatcherna i juni är det ett helt nytt landslag som samlas.

Hela 20 spelare kan göra sin debut.

Efter en straffläggning mot Bosnien & Herzegovina stod det klart att Italien missade sitt tredje raka VM-slutspel. Kort därpå valde Gennaro Gattuso att lämna tränaruppdraget och U21-förbundskaptenen Silvio Baldini bossar numera över landslaget som interim.

Baldini har nu presenterat sin första landslagstrupp inför träningsmatcherna i juni och man kan lugnt konstatera att han valt spelare som kan känner väl.

Förutom lagkaptenen Gianluigi Donnarumma är samtliga spelare i den italienska truppen 22 år eller yngre. Hela 20 av de har aldrig spelat en A-landskamp tidigare och fem håller till i klubbar från Serie B.

Italien ställs mot Luxemburg och Grekland i två träningsmatcher.

Italiens nya trupp

Målvakter:

Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Försvarare:

Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Mittfältare:

Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Anfallare:

Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).