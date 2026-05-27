Anvegård fortsatt petad: ”Finns en konkurrenssituation”

STOCKHOLM. Anna Anvegård hoppas på en landslagsplats och har presterat väl i klubblaget BK Häcken.

Trots framgångarna blir hon fortsatt petad ur damlandslaget.

– Vi upplever att det finns en konkurrenssituation och med allt i vågskålen som jag pratar om, säger Tony Gustavsson till FotbollDirekt.

Tony Gustavsson har tagit ut sin landslagstrupp inför det avgörande VM-kvalet i juni. Gustavsson bjöd inte på några skrällar men blev tvungen att utelämna flera stjärnor. Bland annat Anna Anvegård.

Anvegård, som är lagkapten i BK Häcken, har i år vunnit Europa Cup med klubben och är obesegrade i damallsvenskan. Men hon saknades under cupfinalen och har haft problem med en muskelskada. Men nu är 29-åringen tillbaka i både träning och matchtrupp.

– Nej men hon är uttagningsbar. Hon tränade den här veckan och kommer troligtvis göra matchminuter med Häcken. Men har haft en muskelskada som Häcken har kommunicerat som har gjort att hon varken har tränat eller spelat matcher de sista två veckorna, säger Tony Gustavsson till FotbollDirekt.

Senast Anvegård var med i damlandslaget var i november i fjol. Sedan dess har hon inte blivit uttagen trots att hon varit skadefri och uttagningsbar. Det förklarar förbundskaptenen är på grund av en konkurrenssituation och att andra spelare passar bättre på hennes position.

– Man tar med alla parametrar i en laguttagning. Man tar med det, alltså antal matcher och form eller skadesituation. Man tar också med som jag sa kontinuitet, vilka som har varit med. Man tar med olika spelartyper på olika roller och i den rollen som hon är mest aktuell i så har Schröder gjort det väldigt bra som tia. Rosa Kafaji gjorde extremt bra som tia mot Serbien här nu senast.

Han fortsätter:

– Vi upplever att det finns en konkurrenssituation och med allt i vågskålen som jag pratar om nu, inklusive att hon har missat en del träningar och matcher, så kände vi att det fanns tjugotre spelare som i det här samlingen med de här matcherna tyckte vi passa bäst, avslutar Anvegård.

29-åringen har tidigare varit märkbart besviken king petningen.