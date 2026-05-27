Uppgifter: Tre klubbar intresserade av Liverpool-backen

Han har spelat i klubben i tio år.

Nu jagar tre klubbar Liverpools Joe Gomez.

Detta enligt uppgifter från England.

Det var inför säsongen 2015/16 som Liverpool värvade mittbacken Joe Gomez från Charlton Athletic.

Sedan dess har den i dag 29-årige försvararen gjort 274 matcher för ”The Reds” och har just nu ett år kvar på sitt avtal.

Trots det kan han vara föremål för en flytt under sommaren. Enligt Daily Mail är tre klubbar intresserade av att värva Gomez under sommaren.

Klubbarna det handlar om är Premier League-konkurrenten Aston Villa, italienska Milan och turkiska Besiktas.

Uppgifterna gör även gällande att Liverpool kan vara öppna för att sälja mittbacken då han annars riskerar att gå som bosman efter nästa säsong.