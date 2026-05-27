Brittisk media: De Zerbi ute efter tre Brighton-spelare

Roberto De Zerbi tränade Brighton mellan 2022 och 2024.

Nu vill han värva tre spelare från sin gamla klubb, enligt uppgifter.

Det handlar om Carlos Baleba, Jan Paul van Hecke och Bart Verbruggen.

Premier League-kontraktet säkrades i den sista omgången genom seger mot Everton med uddamålet – och Tottenham Hotspur kunde andas ut.

Nu laddar den liljevita London-klubben upp inför en ny säsong i den engelska högstaligan och är ute efter att förstärka sin trupp.

Detta om man får tro The Independent som skriver att Roberto De Zerbi vill värva tre spelare från sin gamla klubb – Brighton & Hove Albion.

Spelarna i fråga är mittfältaren Carlos Baleba, försvararen Jan Paul van Hecke samt målvakten Bart Verbruggen.

Samtliga tre spelare var en del av De Zerbis trupp under åren han tränade klubben (2022-2024).