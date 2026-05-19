TV: Studion om avbrutna skandalderbyt

Skandalderbyt i Göteborg fick avbrytas efter ordningsstörningar på läktaren.

I Allsvenskan Direkt diskuterar Fredrik de Ron och Mattias Eckerman incidenten.

– Ett fåtal individer förstör en hel fotbollsfest, säger de Ron.

Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg var första gången lagen ställdes mot varandra i allsvenskan på 17 år. Men i stället för en folkfest och en dramatisk match tvingades matchen brytas efter knappa 40 minuter efter ordningsstörningar på läktarna.

I Allsvenskan Direkt-studion ger experterna Fredrik de Ron och Mattias Eckerman sina första reaktioner på skandalderbyt.

– Det känns dumt att sitta här och prata om det sportsliga när det blir som det blir. Det är ett derby för första gången på 17 år mellan IFK Göteborg och Öis som får avbrytas och spelas klart i dag inför tomma läktare, det känns väldigt, väldigt tråkigt, säger Fredrik de Ron.

Derbyt kommer att spelas klart i dag, tisdag, klockan 15:00 inför tomma läktare. Ställningen är 2–1 till IFK Göteborg med runt 50 minuter kvar att spela.