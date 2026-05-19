Uppgifter: Chelsea och Real Madrid intresserade av talangen

Felicia Schröder är en av Sveriges största talanger genom tiderna.

Nu ryktas hon att lämna BK Häcken för två av världens största klubbar.

ESPN kan rapportera att både Chelsea och Real Madrid vill säkra upp 19-åringen.

Felicia Schröder är 19-år gammal och har redan gjort debut i damlandslaget, vann skytteligan i damallsvenskan och kunde titulera sig svensk mästare i fjol. I år fortsatte framgångarna när BK Häcken blev historiska vinnare Europa Cupen som 19-åringen avgjorde.

I fjol förlängde superstjärnan sitt kontrakt med den damallsvenska klubben och blev bäst betalt i ligan, då skrev hon på ett fyraårskontrakt och hon har därmed tre år kvar på sitt kontrakt.

Men i sommar ser hon ut att lämna damallsvenskan.

Nu kommer uppgifter från ESPN om att både Chelsea och Real Madrid vill säkra upp 19-åringen i sommar. I uppgifterna framgår det att klubbarna har kontakt med Schröder och Real Madrid ska ha henne som transfermål denna sommar. Men klubbarna måste erbjuda något alldeles extra för det är många klubbar som är intresserade.

I Chelsea finns Johanna Rytting Kaneryd och Nathalie Björn och i Real Madrid finns svenskorna Filippa Angeldahl, Hana Bennison och Bella Andersson.

I år står hon noterad för tre mål och en assist på fyra matcher i damallsvenskan. Totalt har hon gjort 77 mål på 108 matcher för Hisingelaget.