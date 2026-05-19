Öis-supportrarna rasar: ”Värdelöst”

Skandalderbyt tvingades avbrytas.

Nu rasar Örgrytes supportergrupp Balders Hage.

”Att låta derbyt avbrytas är tråkigt och värdelöst för samtliga inne på Gamla ullevi”, skriver gruppen.

Måndagskvällens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg var det första lagen emellan på 17 år, men den glödheta rivalmatchen urartade snabbt i skandalscener. Strax före halvtidspaus avbröt domaren Glenn Nyberg matchen och tog in spelarna i katakomberna på Gamla ullevi efter en brand på ”Blåvitts” läktarsektion och efter ett 80 minuter långt matchmöte togs beslutet att tömma arenan och spela klart derbyt under tisdagen inför stängda läktare.

Beslutet har rört upp heta känslor. IFK Göteborg har bland annat kallat beslutet för ”oproportionerlig”. Nu rasar även Örgryte-supportergruppen Balders Hage.

”Balders Hage står inte bakom de incidenter som skedde på motståndarlagets läktare igår då de är uppenbart farliga och förstörande. Men att låta derbyt avbrytas, efter en 80 minuter lång överläggning är tråkigt och värdelöst för samtliga inne på Gamla ullevi”, skriver gruppen i ett uttalande på Instagram.

”Fotbollen utkämpar just nu en kamp mot en myndighet och en politisk riktning som inte sätter vare sig sporten eller oss enskilda åskådare i centrum. Balders Hage är kritiska till den nu inslagna vägen, där direktiven om hårdare tag trumfar vett, sans och rimliga proportioner”, fortsätter supportergruppen.

Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg återupptas klockan 15:00 under tisdagen. Ställningen, med runt 50 minuter kvar att spela, är 2–1 till ”Blåvitt”.