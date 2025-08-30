IF Brommapojkarna inledde den allsvenska höstsäsongen med att ta tre raka segrar.

I de sex efterföljande matcherna har man endast tagit fyra poäng – och kämpar med att få ihop försvarsspelet.

– Det är det vi behöver göra nu, det blir en form av prioritering för oss, säger BP-tränaren Fredrik Landén till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter “årets match” (åtminstone den mest målrika) mot IFK Norrköping har Brommapojkarna endast tagit en poäng, i matchen mot Öster den tionde augusti. Inför den kom man från två raka förluster och de har således skrapat ihop fyra poäng på de sex senaste matcherna. Om den senaste tidens resultat och prestationer säger ”fotbollsfanatikern” och huvudtränaren Fredrik Landén följande till FD:

– Vi spelar ju mot Öster borta, i en match där Öster är ganska kompakta och låga och där vi hackar ganska mycket i första halvlek. I andra halvlek är väl någonstans tillräckligt bra för att ta en eller tre poäng i den matchen, men det blev ett kryss. Sirius-matchen var väl kanske en av våra sämre insatser i år där vi inte riktigt sitter ihop som ett lag. Framförallt defensivt då vi blir lite för utspridda – och det har vi verkligen försökt kolla på. Det var väl lite samma tendenser mot Norrköping också där vi hade lite problem att försvara både mellan oss och bakom oss, säger han och fortsätter:

– Det som vi försökte kolla på inför Djurgården var att försöka sätta den delen på ett tydligt sätt, och det var vi alla överens om i både tränarstaben och hos spelarna. Där började vi hitta tillbaka lite till det som vi gjorde väldigt bra när vi kom tillbaka till sommaruppehållet, i just försvarsspelet. Sedan har vi haft ett ganska bra anfallsspel där vi har gjort mycket mål och skapat många målchanser i många av matcherna här nu. Nu har vi behövt skärpa till oss, framförallt om man ser till de sista fyra matcherna. Djurgården senast är väl ett fall framåt på vissa sätt i prestationen men vi har behövt hitta tillbaka till det helt enkelt. Det är framförallt det vi har känt att vi har behövt jobba med och prata om, vilket vi alla är överens om.

– Det är ett ganska långt svar på den frågan, tillägger Landén.

Kan BP hitta tillbaka till formen efter sommaruppehållet?

Efter de tre raka segrarna (mot Degerfors, Norrköping och Öster) såg läget för Fredrik Landéns lag bra ut sett till tabellposition och form. Nu har man endast fem poäng ner till Öster på kvalplats och nio matcher kvar att spela. För att BP ska hitta tillbaka till den form man visade efter semestern handlar svaret inte bara om att sätta defensiven.

– Det är ju en del, men samtidigt analyserar man alla faser av spelet när man är tränare. Man måste kolla på allting för att kunna organisera upp det men det handlar också om att göra någon form av prioriteringslista. Vad är viktigast för oss här och nu? För oss, när vi kom tillbaka efter sommaren, var det mycket fokus på att fortsätta vara bra i vårt omställningsspel som vi har varit bra i under hela säsongen egentligen. När det kommer till snabba attacker och tempoökningar är vi ganska duktiga på att ta oss till målchanser därifrån. Men det handlar också om att vara bra i försvarsspelet då vi vet att vi kan ta oss till målchanser därifrån både i omställningar och med etablerat anfallsspel.

– För oss var det mycket det som var en form av nyckel. För om vi släpper in noll eller ett mål har vi ofta en bra chans att vinna eller ta poäng i matcherna. Det är det vi behöver göra nu, även om man alltid måste jobba med alla delar i spelet, så blir det en form av prioritering för oss. Gör vi den biten bra kommer den andra biten också att bli bra. Då finns det väldigt goda möjligheter mot alla lag i den här serien.

”Där är det bara för dåligt”

Hur kommer det sig att man “tappar” defensiven mitt under en säsong?

– Jag förstår vad du menar. Det är väl ett par matcher som framförallt sticker ut, Norrköping hemma och Sirius, där det bara är för dåligt. De andra matcherna är väl inte så konstigt egentligen. I Hammarby-matchen gör de det väldigt bra, och det kan hända med tanke på deras nivå. Malmö är väl samma, sedan är det klart att man önskar att de inte gör tre mål, men de har så pass bra spelare och de gör det i ganska många andra matcher också.

– Men i de två matcherna, mot Sirius och Norrköping, har vi sett att det finns några tydliga saker i spelet som vi behöver jobba med. Det är väl så ibland också, att man kan ha en liten dipp i vissa matcher eller individuella delar och lagdelar man behöver rätta till. Om man ser till hela säsongen har det varit en ganska jämn nivå i det defensiva spelet, men nu har det varit lite för spretigt. Det ligger på alla, det ligger på oss i tränarstaben och på spelarna att försöka hitta en tydlighet i det. Att vi inte blir spretiga som individer och att man håller sig till den ramen som vi sätter upp. Det är det vi behöver tydliggöra, och det är ju så i fotboll, man behöver repetera saker. Det är en ständig process.

”De har haft en liten formsvacka, det är inget snack om det”

Under lördagen väntar en ny match för Landén och Ulf Kristianssons BP – då man tar emot Elfsborg på Grimsta IP. Likt Brommapojkarna har Borås-klubben haft en del variation i sina prestationer då man kommer från tre raka utan seger, där de två senaste har slutat med förlust.

– Elfsborg är en klubb som har varit väldigt stabila i sina resultat de senaste åren vilket har gjort att de har varit parkerade i toppen av allsvenskan. Det har de väl varit i år också stora delar. Sedan har de kanske i vissa matcher dippat lite mot lag de egentligen bör slå på pappret. De jobbar alltid hårt, de har många rutinerade spelare, framförallt på centralt mittfält och i backlinjen.

– Ser man till Halmstads-matchen, och andra halvlek, är det en period där de parkerar på HBK:s planhalva och kommer till jättemånga avslut och bra situationer. De hade lika gärna kunnat vinna matchen med 3-1. Det kan vara ganska små marginaler som tippar det åt det ena eller andra hållet. Men de är ett stabilt lag, och det har de visat både i Europa och i allsvenskan där de har gjort väldigt bra matcher mot många av de bästa lagen med Hiljemark. Kommer vi upp i nivå som kollektiv och blandar det med vår individuella skicklighet, även om Elfsborg är ett väldigt bra lag, har vi chansen att slå alla lag.

Matchen mellan Brommapojkarna och Elfsborg har avspark klockan 15.00.