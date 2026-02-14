Frälste Dif efter petningen: ”Katastrof för mig i fjol”

STOCKHOLM. Bo Hegland hamnade ofta utanför Djurgårdens trupp i fjol på grund av den fyllda utlänningskvoten i laget.

Nu i genrepet mot Vålerenga inför nästa helgs Svenska cupen-premiär frälste norrmannen sitt lag med ett drömmål i 90:e minuten.

– Det råder inga tvivel om att det var katastrof för min del i fjol, det blev en konstig situation, säger den offensiva spelaren till FD i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

Djurgården vann mot Vålerenga under lördagen med 2-1. Avgörandet stod Bo Hegland för med ett skott i bortre krysset i 90:e minuten.

Inhopparen blev därmed matchhjälte – och nu ökar han på målkvoten på 3Arena.

I fjol blev det nämligen bara åtta minuter i allsvenskan, och på dessa åtta minuter gjorde han ett mål och en assist i krossen mot Sirius.

Nu slog han till och hoppas på mer, både vad gäller mål och speltid.

– Jag älskar att göra mål och förhoppningsvis får jag spela mer framöver. Jag får försöka att hålla målsnittet uppe här hemma, säger Hegland som med Tokmac Nguen borta har en chans att slå sig in i elvan.

– Jag ser positivt på i år. Vi är klara med utlänningskvoten nu så nu kan man få en schysst chans.

Kritiken: ”Ska inte vara så när man kommer till en ny klubb”

Hegland syftar på att han och slovenen Nino Zugelj ofta hamnade utanför truppen under hösten då Djurgården hade för många utländska spelare i laget. Norrmannen beklagar sig över förra årets öde.

– Det råder inga tvivel om att det var katastrof för min del i fjol, det blev en konstig situation. Det är inte så det ska vara när man kommer till en ny klubb, säger 21-åringen som kom från norska Moss i somras.

– Det var ingen rolig höst för mig, men jag fokuserar inte på det nu.

Ser du årets säsong som chansen till revansch?

– Ja, det kan man säga.