Yohanna kan ha gjort sin sista match för AIK: ”Vi får se”

AIK-talangen Zadok Yohanna ryktas vara aktuell för en försäljning under sommaren.

Nu kan hans skada hålla honom borta under resten av vårsäsongen.

Foto: Bildbyrån

Efter braksuccén under de inledande allsvenska matcherna drog AIK-talangen Zadok Yohanna på sig en skada i baksida lår i derbyt mot Djurgården.

Under söndagens match mellan Västerås och ”Gnaget”, som slutade 1-1, fanns inte nigerianen med i matchtruppen och han syntes följa matchen från läktarplats.

Kring 18-åringens frånvaro, och hur länge han kan tänkas bli borta, väljer AIK:s rekryteringsansvarige Miika Takkula att svara följande:

– Han genomgår rehab. Det finns ingenting mer att säga, berättar Takkula för Fotbollskanalen.

På den direkta frågan om finländaren tror att Yohanna kommer att spela mer under vårsäsongen lyder svaret:

– Vi får se, säger Takkula med ett skratt.

På samma fråga är dock inte AIK:s chefstränare José Riveiro lika fåordig.

– Jag är inte säker på det, säger spanjoren till sajten.

Innan sommaruppehållet återstår två matcher för AIK, mot Hammarby och IK Sirius. Skulle megatalangen säljas under det kommande transferfönstret kan han potentiellt ha gjort sin sista match i allsvenskan.