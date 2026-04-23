Från Tord Grip till Bilal Hussein: Alla som spelat i AIK och Degerfors

Att ha spelat i både AIK och Degerfors är långt ifrån ovanligt.

FotbollDirekt har kartlagt samtliga 21 inför kvällens match lagen emellan.

Foto: Bildbyrån

I kväll tar Degerfors emot AIK på Stora Valla. Hemmalaget tränas av Henok Goitom, som under spelarkarriären gjorde 100 mål på 290 matcher för Gnaget.

Värmlänningarna har även gamla svartgula spelare i truppen. I dagens Degerfors finns spelare som Daniel Sundgren, Bilal Hussein och Kazper Karlsson. Trion har sammanlagt spelat 237 matcher för AIK.

Sundgren, Hussein och Karlsson är långt ifrån ensamma att ha representerat båda klubbarna. Det är snarare i ett celebert sällskap.

Totalt har 21 spelare dragit på sig både den svartgula och den rödvita tröjan. Listan inkluderar spelare som har gjort över 100 landskamper och spelat Champions League, till allsvenska kultlirare och assisterande förbundskaptener.

Daniel Sundgren och Bilal Hussein under en träningsmatch mot just AIK i januari. Foto: Bildbyrån

Några av namnen som sticker ut är Sanny Åslund, tidigare VD för AIK och far till Martin Åslund. På listan hittar vi även Olof Mellberg och Andreas Andersson, som båda hade framgångsrika karriärer i landslaget och ute i Europa.

Även Daniel Tjernström, AIK:s näst mesta spelare genom tiderna, har ett förflutet i Degerfors.

Vissa av spelarna är mer förknippade med andra klubbar än AIK och Degerfors. Den brasilianska anfallaren Daniel Mendes gjorde större avtryck i Kalmar FF än under sina vändor i Stockholm och Värmland.

Andreas Johansson blev en omtyckt profil i Djurgården efter sin 219 matcher för klubben. Få minns han två vändor i AIK respektive Degerfors under det sena 90-talet.

Olof Mellberg och Marino Rahmberg. Duon spelade tillsammans i både AIK och Degerfors. Foto: Bildbyrån

Det finns även ett par spelare som har representerat, men inte spelat för antingen AIK eller Degerfors. Det mest kända exemplet är den svenska landslagsmannen Gustaf Lagerbielke.

Mittbacken, som bidrog starkt till Sveriges VM-avancemang, spelade 14 matcher för Degerfors på lån från Elfsborg 2022. Under AIK:s guldsäsong 2018 tränade Lagerbielke med A-truppen men utan att få ett A-lagskontrakt.

Det blev inte heller några matcher i svartgult. Istället lämnade försvararen för Sollentuna FK, först på lån och därefter permanent.

Gustaf Lagerbielke under tiden i Degerfors. Foto: Bildbyrån

Ett mindre känt exempel är målvakten Jonas Olsson, som inte heller erbjöds ett A-lagskontrakt med AIK. Under säsongen 2023 stod han sex matcher för Degerfors innan flyttlasset gick vidare till GIF Sundsvall.

Två spelare har däremot tillhört båda klubbarnas A-lag, men inte fått spela några matcher för något utav lagen. Dessa är Emil Berger, som spelade 38 matcher för Degerfors och 0 för AIK, och målvakten Frank Petterson, som varken spelade några matcher för Degerfors eller AIK.

Alla 21 som spelat för både AIK och Degerfors

Tord Grip

Degerfors, 1956 – 65

AIK, 1966 – 68

Curt Edenvik

Degerfors, 1964 – 66

AIK, 1967 – 69

Sanny Åslund

Degerfors, 1971 – 72

AIK, 1973 – 74, 1976-78, 1980 – 82

Ove Nilsson

Degerfors, 1973 – 74, 1976 – 84

AIK, 1975

Leif Olsson

Degerfors, 1975 – 89, 1993 – 97, 1998

AIK, 1990 – 91

Markus Karlsson

Degerfors, 1998 – 2002, 2007 – 08

AIK, 2005 – 2006

Daniel Tjernström

Degerfors, 1993 – 95

AIK, 1999 – 2013

Andreas Andersson

Degerfors, 1994 – 95

AIK, 1999 – 2005

Olof Mellberg

Degerfors, 1994 – 97

AIK, 1998

Hans Bergh

Degerfors, 1996 – 97

AIK, 1998 – 2000

Marino Rahmberg

Degerfors, 1996 – 97

AIK, 1998 – 99

Andreas Johansson

Degerfors, 1996 – 98

AIK, 1999

Daniel Mendes

Degerfors, 2006

AIK, 2006 – 08

Christoffer Eriksson

AIK, 2010 – 11

Degerfors, 2012 – 14

Daniel Sundgren

AIK, 2016 – 19

Degerfors, 2012 – 15, 2025 – idag

Kwame Karikari

AIK, 2011 – 2015

Degerfors, 2012 (lån från AIK)

Admir Catovic

AIK, 2005 – 06

Degerfors, 2016 – 17

Christos Gravius

AIK, 2014 – 2019

Degerfros, 2018 – 19 (lån från AIK), 2020 – 23, 2024 – 25

Omar Faraj

AIK, 2023 – 24

Degerfors, 2022, 2025

Bilal Hussein

AIK, 2018 – 2023

Degerfors, 2026 – idag

Kazper Karlsson

AIK, 2025 – idag

Degerfors, 2025 (lån från AIK)

Spelare som har varit en del av båda klubbarna

Emil Berger

Degerfors, 2007 – 08, 2009 – 10

AIK, 2008

Frank Pettersson

AIK, 2003 – 04

Degerfors, 2004

Gustaf Lagerbielke

AIK, 2018 (ungdomslaget)

Degerfors, 2022

Jonas Olsson

AIK, 2014 (ungdomslaget)

Degerfors, 2023