Från Tord Grip till Bilal Hussein: Alla som spelat i AIK och Degerfors
Att ha spelat i både AIK och Degerfors är långt ifrån ovanligt.
FotbollDirekt har kartlagt samtliga 21 inför kvällens match lagen emellan.
I kväll tar Degerfors emot AIK på Stora Valla. Hemmalaget tränas av Henok Goitom, som under spelarkarriären gjorde 100 mål på 290 matcher för Gnaget.
Värmlänningarna har även gamla svartgula spelare i truppen. I dagens Degerfors finns spelare som Daniel Sundgren, Bilal Hussein och Kazper Karlsson. Trion har sammanlagt spelat 237 matcher för AIK.
Sundgren, Hussein och Karlsson är långt ifrån ensamma att ha representerat båda klubbarna. Det är snarare i ett celebert sällskap.
Totalt har 21 spelare dragit på sig både den svartgula och den rödvita tröjan. Listan inkluderar spelare som har gjort över 100 landskamper och spelat Champions League, till allsvenska kultlirare och assisterande förbundskaptener.
Några av namnen som sticker ut är Sanny Åslund, tidigare VD för AIK och far till Martin Åslund. På listan hittar vi även Olof Mellberg och Andreas Andersson, som båda hade framgångsrika karriärer i landslaget och ute i Europa.
Även Daniel Tjernström, AIK:s näst mesta spelare genom tiderna, har ett förflutet i Degerfors.
Vissa av spelarna är mer förknippade med andra klubbar än AIK och Degerfors. Den brasilianska anfallaren Daniel Mendes gjorde större avtryck i Kalmar FF än under sina vändor i Stockholm och Värmland.
Andreas Johansson blev en omtyckt profil i Djurgården efter sin 219 matcher för klubben. Få minns han två vändor i AIK respektive Degerfors under det sena 90-talet.
Det finns även ett par spelare som har representerat, men inte spelat för antingen AIK eller Degerfors. Det mest kända exemplet är den svenska landslagsmannen Gustaf Lagerbielke.
Mittbacken, som bidrog starkt till Sveriges VM-avancemang, spelade 14 matcher för Degerfors på lån från Elfsborg 2022. Under AIK:s guldsäsong 2018 tränade Lagerbielke med A-truppen men utan att få ett A-lagskontrakt.
Det blev inte heller några matcher i svartgult. Istället lämnade försvararen för Sollentuna FK, först på lån och därefter permanent.
Ett mindre känt exempel är målvakten Jonas Olsson, som inte heller erbjöds ett A-lagskontrakt med AIK. Under säsongen 2023 stod han sex matcher för Degerfors innan flyttlasset gick vidare till GIF Sundsvall.
Två spelare har däremot tillhört båda klubbarnas A-lag, men inte fått spela några matcher för något utav lagen. Dessa är Emil Berger, som spelade 38 matcher för Degerfors och 0 för AIK, och målvakten Frank Petterson, som varken spelade några matcher för Degerfors eller AIK.
Alla 21 som spelat för både AIK och Degerfors
Tord Grip
Degerfors, 1956 – 65
AIK, 1966 – 68
Curt Edenvik
Degerfors, 1964 – 66
AIK, 1967 – 69
Sanny Åslund
Degerfors, 1971 – 72
AIK, 1973 – 74, 1976-78, 1980 – 82
Ove Nilsson
Degerfors, 1973 – 74, 1976 – 84
AIK, 1975
Leif Olsson
Degerfors, 1975 – 89, 1993 – 97, 1998
AIK, 1990 – 91
Markus Karlsson
Degerfors, 1998 – 2002, 2007 – 08
AIK, 2005 – 2006
Daniel Tjernström
Degerfors, 1993 – 95
AIK, 1999 – 2013
Andreas Andersson
Degerfors, 1994 – 95
AIK, 1999 – 2005
Olof Mellberg
Degerfors, 1994 – 97
AIK, 1998
Hans Bergh
Degerfors, 1996 – 97
AIK, 1998 – 2000
Marino Rahmberg
Degerfors, 1996 – 97
AIK, 1998 – 99
Andreas Johansson
Degerfors, 1996 – 98
AIK, 1999
Daniel Mendes
Degerfors, 2006
AIK, 2006 – 08
Christoffer Eriksson
AIK, 2010 – 11
Degerfors, 2012 – 14
Daniel Sundgren
AIK, 2016 – 19
Degerfors, 2012 – 15, 2025 – idag
Kwame Karikari
AIK, 2011 – 2015
Degerfors, 2012 (lån från AIK)
Admir Catovic
AIK, 2005 – 06
Degerfors, 2016 – 17
Christos Gravius
AIK, 2014 – 2019
Degerfros, 2018 – 19 (lån från AIK), 2020 – 23, 2024 – 25
Omar Faraj
AIK, 2023 – 24
Degerfors, 2022, 2025
Bilal Hussein
AIK, 2018 – 2023
Degerfors, 2026 – idag
Kazper Karlsson
AIK, 2025 – idag
Degerfors, 2025 (lån från AIK)
Spelare som har varit en del av båda klubbarna
Emil Berger
Degerfors, 2007 – 08, 2009 – 10
AIK, 2008
Frank Pettersson
AIK, 2003 – 04
Degerfors, 2004
Gustaf Lagerbielke
AIK, 2018 (ungdomslaget)
Degerfors, 2022
Jonas Olsson
AIK, 2014 (ungdomslaget)
Degerfors, 2023
