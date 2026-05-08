Frustration i BP efter förlusten: ”Det är piss”

IF Brommapojkarna gick mållösa från fredagsmötet med IF Elfsborg – trots en stark prestation och flera stora målchanser.

Efter 0–2-förlusten var frustrationen tydlig.

Brommapojkarna stod för en spelmässigt stark insats borta mot Elfsborg, men effektiviteten saknades när chanserna väl dök upp.

I stället kunde hemmalaget avgöra matchen, vinna med 2-0 och lämna planen med samtliga tre poäng.

– Det är piss naturligtvis. Vi skapar tillräckligt för att vinna den här matchen men vi tar inte tillvara på våra chanser och då svänger det åt andra hållet istället, säger en besviken Kevin Ackermann i TV4:s sändning efter slutsignalen.

BP skapade flera riktigt farliga lägen, framför allt i den första halvleken. Samtidigt hade Elfsborg svårt att få till något offensivt spel alls.

– Ja men så är det, 100 procent, men så är det i fotboll om man inte tar tillvara på sina målchanser så svänger det åt andra hållet vilket det gjorde i kväll, säger han och fortsätter:

– Nu är det svårt att se på de positiva sakerna vi gör, men vi får lägga den här matchen bakom oss och kolla vidare på det sen.

Matchen blev dessutom en tuff kväll även på ett personligt plan.



Bomull i näsan, ett sprucket ögonbryn och en tung förlust. Det var en hemsk fredag det här?

– Ja, det var det.