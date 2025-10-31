Fyra MFF-stjärnor missade fredagens träning

Taha Ali, Pontus Jansson, Lasse Berg Johnsen och Arnór Sigurdsson.

De är fyra stjärnor som saknades på Malmö FF:s träning under fredagen.

Under lördagen ställs BK Häcken mot Malmö FF i den näst sista omgången av allsvenskan. Då är de Himmelsblå tvungna att vinna för att fortsätta drömma om tredjeplatsen.

Under fredagen genomförde MFF sin sista träning inför morgondagens uppgift. Då saknades hela fyra spelare, enligt Fotbollskanalen.

Detta i form av Taha Ali, som har blivit inbytt i de två senaste matcherna, avstängde Pontus Jansson, Lasse Berg Johnsen och Arnór Sigurdsson.

På Malmö FF:s skadelista finns sedan tidigare Anders Christiansen, Erik Botheim, Gentian Lajqi samt Malte Frejd Pålsson. Utöver det har MFF meddelat att de har dragits med sjukdomsfall i truppen tidigare under veckan.

Matchen mellan Häcken och Malmö FF har avspark klockan 15.00.