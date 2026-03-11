Fyra personer åtalade för banderoll på Strawberry arena

”Fängsla Per Engström”.

Så stod det på en banderoll på Norra Stå i matchen mellan AIK och Brommapojkarna.

Nu har fyra personer åtalats för angrepp mot tjänsteman.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan AIK och IF Brommapojkarna i höstas som en banderoll hade hängts upp strax ovanför hemmalagets klacksektion, Norra Stå.

På den stod det ”Fängsla Per Engström – Rädda svensk fotboll” och syftade till den dåvarande chefen för den nationella operativa avdelningen.

Banderollen tog sitt ursprung i de nya ”maskeringsdirektiven” som polisen hade för avsikt att införa under slutet av fjolårssäsongen men som aldrig trädde i kraft.

Nu har fyra personer åtalats med rubriceringen angrepp mot tjänsteman och kommer att prövas i Solna tingsrätt, enligt FotbollSthlm.

– Det har väckts åtal mot fyra personer, säger åklagaren Josefin Holmqvist till tidningen och berättar hur personerna har identifierats:

– Genom film på arenan.

FotbollSthlm: Var går gränsen mellan en protestaktion och brottslighet?

– Det kan jag inte riktigt säga. Det är det tingsrätten ska pröva nu i det här åtalet.

Vidare skriver tidningen att flera husrannsakningar har genomförts under utredningen, utan att det har lett till några fler anmälningar.

När det kommer till en eventuell dom mot de åtalade riskerar de sannolikt böter eller fängelse i högst två år.