Gais bekräftar – duo missar MFF-mötet

Gais kommer behöver klara sig utan två pjäser mot Malmö FF.

Kevin Holmén är skadad och Filip Beckman är sjuk.

Det bekräftar Gais i samband med truppsläppet.

Gais fick ingen drömstart på årets allsvenska. Trots att Göteborgarna hade initiativet i stora delar av matchen blev det förlust i premiären mot Djurgården.

Imorgon ställs Fredrik Holmbergs gäng mot Malmö FF på Eleda stadion. Nu har truppen till matchen släppts.

Det står då klart att både Kevin Holmén och Filip Beckman kommer missa matchen. Filip Beckans har blivit sjuk och Kevin Holmén drog på sig en skada under lagets träning under fredagen.

På skadelistan finns sedan tidigare Lukas Hedlund och den långtidsskadade Gustav Lundgren.

Klubben bekräftar även att målvakten Mergim Krasniqi är tillbaka i full träning, men han är utanför truppen mot MFF.

Matchen mellan Malmö FF och Gais har avspark 16:30 under söndagen.