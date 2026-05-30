Nanasi gick före storstjärnorna: ”Tuffa beslut”

Emil Holm är skadad och ersätts av Herman Johansson.

I samma veva kallades Sebastian Nanasi in som reserv, före Roony Bardghji och Williot Swedberg.

Tidigare under lördagen kom beskedet att högerbacken Emil Holm är muskelskadad och missar VM. Han ersätts av den förre Mjällby-backen Herman Johansson. Samtidigt kallar Graham Potter in Sebastian Nanasi som reserv. Den förre Malmö FF-spelaren går före både Roony Bardghji och Williot Swedberg.

– Det är många tuffa beslut som ska tas och i det här fallet landade vi i att det är ”Sebbe” som ansluter, säger Sebastian Larsson till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

– Det är hela tiden en utvärdering av truppen, av läget. Egentligen från att man tar ut en VM-trupp. Man måste vara förberedd. Tyvärr, som vi fick ett bevis på nu, kan det hända saker. Vi har gärna spelare som är med, som är redo, och skulle något mer ske är det en enkel väg in. Nu landade Grahams beslut på ”Sebbe” och vi ser fram emot att träffa honom.

Sverige möter Tunisien, Nederländerna och Japan i VM.