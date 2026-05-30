Sterling misstänkt för drograttfylleri

Raheem Sterling har gripits misstänkt för drograttfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka.

Det uppger The Athletics.

Foto: Bildbyrån

Den förre landslagsmannen Raheem Sterling har gripits misstänkt för drograttfylleri, det uppger The Athletics.

31-åringen var inblandad i en trafikolycka i samma veta och misstänkt att ha kört med droger i kroppen och vägrade lämna prov. Polisen kunde gripa honom på plats.

Vad som händer härnäst framgår inte av uppgifterna.

31-åringen har gjort 83 landskamper för England.