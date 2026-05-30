Sterling misstänkt för drograttfylleri
Raheem Sterling har gripits misstänkt för drograttfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka.
Det uppger The Athletics.
31-åringen var inblandad i en trafikolycka i samma veta och misstänkt att ha kört med droger i kroppen och vägrade lämna prov. Polisen kunde gripa honom på plats.
Vad som händer härnäst framgår inte av uppgifterna.
31-åringen har gjort 83 landskamper för England.
