Gais-löftet hyllas efter derbysegern: ”Fantastisk”

Gais tog säsongens första seger i derbyt mot Örgryte IS. Matchen slutade till sist 4–0 till ”Makrillarna” och talangen Max Andersson gjorde mål mot ytterligare ett Göteborgslag.

– Han har en fantastisk utveckling. Det har blivit så här i och med saker som hänt, det har behövt gå lite fortare och Max har verkligen acklimatiserat sig på ett jäkligt häftigt sätt. För honom handlar det bara om att han ska förstå hur bra han är, säger Holmberg till Fotbollskanalen.

Andersson blir glad av tränarens ord.

– Det är kul att höra. Han har pushat mig hårt för att jag ska våga göra det jag är bra på. Att ta in bollen och hitta avgörande passningar, svarar yttern.

Gais ligger på fem poäng efter sex omgångar i allsvenskan.