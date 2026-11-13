Gais skriver ungdomsavtal med två talanger

Gais har skrivit ungdomsavtal med Sigge Kristiansson och Daris Cardaklija.

Båda avtalen sträcker sig över 2029.

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Gais fortsätter att satsa på sina egna produkter. Sigge Kristiansson och Daris Cardaklija har skrivit på treåriga ungdomsavtal med klubben.

Mittbacken Cardaklija har varit i Gais sedan fotbollsskolan.

”Det känns otroligt bra att skriva på kontrakt för Gais. Jag har varit i klubben sen 5-årsålder så det här betyder mycket för mig”, säger han till klubbens hemsida.

Han har också en stor dröm.

”Min målsättning och min stora dröm är att komma upp till A-laget och göra debut bredvid min bror”.

Brodern Anes Cardaklija är också fostrad i Gais och har varit med i A-laget sedan 2022.

Kristiansson gjorde båda Gais mål i P16-finalen förra veckan, och nu siktar han på att etablera sig i P19-laget.

”Jag hoppas också få chansen att testa på A-laget, lära mig av spelarna där och med tiden få mer chanser där”, säger han.

Tillförordnade akademichefen Erik Rydén beskriver Kristiansson som löpstark och kreativ, och Cardaklija som duellstark med alla förutsättningar att på sikt ta sig upp i A-laget.