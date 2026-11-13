Klart: Pochettino har skrivit på för United

Mauricio Pochettino har skrivit på som ny huvudtränare i Manchester United.

Argentinaren ersätter Michael Carrick, som fick sparken i torsdags.

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Nu har Mauricio Pochettino skrivit på sitt kontrakt med Manchester United till 2029. Han lämnar därmed jobbet som förbundskapten för USA och väntas leda United för första gången när laget möter Liverpool på Anfield den 22 november.

Pochettino har flera gånger nämnts som kandidat till United-jobbet, och för argentinaren betyder det extra mycket. Sir Alex Ferguson har länge varit hans stora förebild. När han 2023 fick frågan vilka tre Premier League-tränare han helst hade velat spela för var svaret enkelt: ”Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson”.

Pochettino tar över ett United i kris. Laget har gjort sin sämsta ligastart på 40 år och ligger 18:e i Premier League.