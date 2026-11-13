Hemmasonen om guldchansen: ”Skulle betyda allt för mig”

STOCKHOLM. Hammarby har guldet i egna händer med två omgångar kvar.

För Markus Karlsson, som är uppvuxen i klubben, är det en dröm som kan gå i uppfyllelse.

– Det är allt jag strävar efter just nu, säger han.

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Hammarby var en av de stora favoriterna inför säsongen. Guldet har tappats och tagits tillbaka flera gånger under hösten, men efter segern mot Elfsborg och Sirius poängtapp mot Kalmar har Bajen nu allt i egna händer inför de två sista omgångarna. När Fotbolldirekt träffade Markus Karlsson efter första träningen efter några dagars ledighet var mittfältaren nöjd med läget.

– Det är fint. Skönt att vara i den här sitsen. Vi har jobbat hårt och det är skönt att vara i den här sitsen, säger Markus Karlsson till FD.



