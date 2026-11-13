Klart: IFK Göteborg har hittat ny sportchef

IFK Göteborg har anställt Hampus Andersson som ny sportchef för herrlaget.

33-åringen kommer från norska Sarpsborg 08 och börjar den 1 december.

– Jag ser en stor potential i Blåvitt, säger han.

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Under hösten har IFK Göteborg letat efter en ny sportchef för herrlaget. Nu är det klart att Hampus Andersson tar över. Han kommer närmast från Sarpsborg 08, där han var sportchef, och har tidigare varit chefsscout i Häcken.

– Blåvitt är en förening med stor potential. Jag tror väldigt mycket på den riktning som föreningen har valt och ser fram emot att bidra till att Blåvitt tar steg uppåt och framåt, säger Andersson till klubbens hemsida.

Klubbdirektören Nicklas Lauwell beskriver honom som ett av de mest spännande namnen på marknaden.

– Hampus är ung men har redan samlat på sig mycket värdefull erfarenhet. Han är driftig, framåtlutad och har en tydlig bild av hur han vill arbeta i IFK Göteborg.

Andersson tar över ansvaret för herrlaget från fotbollschefen Jesper Jansson, som finns kvar under säsongsavslutningen för att lämna över.