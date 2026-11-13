Klart: Häcken låser fast 18-åringen

BK Häcken har förlängt med Thelma Pálmadóttir över 2030.

Den isländska talangen kom till klubben inför säsongen.

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Thelma Pálmadóttir fick stort förtroende direkt efter flytten till Häcken, och debutsäsongen har gett både SM-guld, en titel i Europa Cup och spel i Champions League. Nu har 18-åringen skrivit på ett nytt långtidskontrakt.

– Mitt första år här har varit fantastiskt och att redan ha vunnit två stora titlar gör det hela ännu mer speciellt. Jag trivs verkligen med att vara en del av det här laget och jag ser fram emot att se vad vi kan åstadkomma tillsammans under de kommande åren. Förhoppningsvis kan vi fortsätta utvecklas, vinna fler titlar och skapa ännu fler fina minnen, säger hon till klubbens hemsida.

Fotbollschefen Martin Ericsson kallar förlängningen en självklarhet.

– Thelma kom till oss som en stor talang med väldigt hög potential. Under året har hon fortsatt att utvecklas och samtidigt presterat på högsta nivå. Att vi nu förlänger är en självklarhet, och Thelma stärker ytterligare den verksamhet vi vill bedriva.