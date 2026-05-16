Bolin gör sitt första Bundesliga-mål – i sista omgången

Han anslöt till klubben under vintern.

Nu har Hugo Bolin gjort sitt första Bundesliga-mål för Borussia Mönchengladbach.

Detta i den sista omgången för året.

Efter en lyckad tid i Malmö FF bytte Hugo Bolin, 22, Sverige mot Tyskland och Allsvenskan mot Bundesliga under vintern.

Detta då han lånades ut till Borussia Mönchengladbach, som senare har köpt loss svensken.

I dag spelade han från start i den sista ligaomgången där Mönchengladbach tog emot Hoffenheim.

Då behövde den förre MFF-spelaren endast 13 minuter på sig innan han tog ledningen hemma på Borussia-Park – med sitt första Bundesliga-mål i karriären.

Nio minuter efter ledningsmålet slog Haris Tabakovic till och dubblade hemmalagets ledning. Bolins mål innebär att han nu har gjort tre poäng på 13 matcher i Bundesliga.

Matchen pågår.