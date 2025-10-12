Gais-succén om chansen till Europaspel: ”Absolut en dröm”

Gais är med och slåss om Europa-placeringar i den allsvenska tabellen.

Lagets succé är, enligt vänsterbacken Matteo de Brienne, en följd av sammanhållning i laget.

– Jag har varit omgiven av en fantastisk grupp killar och tränarstab som har lärt mig mycket, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I toppen av allsvenskan är det Mjällby som stormar mot guldet och Hammarby en andraplats. Strax bakom är det jämnt bland lagen för att knipa en tredjeplats och en chans att ta sig till Europa. Ett av lagen som är med och slåss om att ta sig till Europa är Gais. Göteborgsklubben ligger, inför återstarten av allsvenskan efter landslagsuppehållet, trea i tabellen.

Lagets vänsterback Matteo de Brienne menar att den starka säsongen är ett resultat av sammanhållningen i laget.

– Jag skulle ärligt talat säga att vi har kommit ganska nära varandra som grupp, där vi verkligen litar på varandra i det vi gör både på och utanför planen. Och jag tror att att bygga starka relationer med spelarna runt omkring faktiskt påverkar positivt hur vi presterar. Och jag tycker att vi verkligen har visat det i de senaste matcherna, att när vi kommer tillsammans i svåra stunder, får vi ut det bästa av det, säger kanadensaren till FotbollDirekt.

”Jag är aldrig bekväm”

Matteo de Brienne anslöt till Gais inför säsongen 2025. Vänsterbacken har sedan efter sommaruppehållet fått alltmer speltid i tränaren Fredrik Holmbergs elva. och har gjort 90 minuter i de senaste fyra matcherna.

– Jag skulle säga att i början av säsongen försökte jag anpassa mig mycket till ”Fidde” (Fredrik Holmberg) och det sätt han vill att vi ska spela på. Och jag tror att det var därför jag i början av säsongen var i laget, men ibland utanför startelvan. Men jag tror verkligen att jag nu har klurat ut exakt vad han vill ha av mig och hur han vill att laget ska spela. Jag känner att det har varit mycket positivt för min utveckling från hur jag började säsongen jämfört med var jag är just nu.

Samtidigt som Matteo de Brienne gör succé i Gais, finns det ett mål att ta sig vidare.

– Jag tror alltid att det finns mer arbete att göra. Jag är aldrig bekväm där jag är, även om jag har stunder då det går bra. Jag vet alltid att det finns mer för mig att förbättra för att hjälpa mig själv och spelarna runt omkring mig, så jag begränsar inte mig själv, säger han och fortsätter:

– Men jag känner också att jag har varit omgiven av en fantastisk grupp killar och tränarstab som har lärt mig mycket den här säsongen. Det är bara år ett och jag känner att jag har lärt mig så mycket, så jag ser fram emot att fortsätta göra det under de kommande åren.

”Det skulle absolut vara en dröm”

Gais kommer från tre raka matcher utan förlust. Senast tog de en skalp hemma mot IFK Norrköping med 2–1. Segern innebar att de gick upp på en tredjeplats i samband med att MFF, AIK och Djurgården alla tappade poäng.

I nästa match väntar just Djurgården och kan bli avgörande i slutet av Europaracet i allsvenskan. För Matteo de Brienne skulle avancemang till Europaspel betyda väldigt mycket.

– Det skulle absolut vara en dröm, tror jag, för den här historiska klubben och för oss som spelare. Vi försöker inte blicka för långt fram just nu. Vi vet att vi har en otroligt tuff motståndare som vi måste möta nästa söndag. Så vi försöker bara förbereda oss för det, men vi låter fotbollen tala för sig själv, avslutar han.

Matchen mellan Gais och Djurgården spelas på söndag den 19 oktober med avsparkstid 14.00.