Chockade Guidetti i tv: ”Jag gör aldrig om det”

STOCKHOLM. Jacob Une sprang sig fri mot Hammarby – och fick John Guidetti att häpna i tv-studion.

Nu berättar Djurgårdens mittback att det var en engångsföreteelse.

– Jag gör aldrig om det. Jag var trött i tio minuter efter den löpningen, säger han till FotbollDirekt.

Konkurrensen bland mittbacksplatserna i Djurgården är en rejäl snackis.

Inför derbyt mot Hammarby var Mikael Marqués inne på att han skulle bli besviken om han bänkades efter insatsen i veckan mot Elfsborg som han hyllades för av tränaren Jani Honkavaara.

Men Marqués bänkades och Jacob Une tog tillbaka platsen bredvid Miro Tenho. Resultatet? Une var Djurgårdens bästa spelare i 1-1-matchen där han knappt satte en fot fel tills han byttes ut mot Marqués med knappa kvarten kvar.

– Jag var lite småkrasslig tidigare i veckan, lite småkänningar liksom. Men det var väl en helt okej match för personlig del, säger Une som satt bänkad 90 minuter i Elfsborgsmatchen i onsdags.

Nu i derbyt mot Hammarby fick sig Unes mittbackskollega Miro Tenho en gliring av anfallsstjärnan Paulos Abraham efter alla duster på planen samtidigt som den fjärde mittbacken i Djurgårdens hårda konkurrens mycket överraskande slängdes in på topp med 20 minuter kvar i form av Leon Hien.

– Konkurrensen bland mittbackarna här är tajtare än någonsin, slår Une fast för FD.

– Fyra friska, duktiga mittbackar men det är samtidigt bara att välkomna det för det här gör laget bättre.

Och tänk om Marcus Danielson valt att förlänga sitt avtal i vintras?

– Ja, då hade vi haft fem bra mittbackar, säger Une och ler om sin forne mittbackskollega som han vann SM-guld tillsammans med 2019.

Kopierade räden från 2019: ”Jag var trött i tio minuter”

Den säsongen hade Une ett mål där han kom fri med BK Häckens målvakt och satte bollen i nät. Ett minst sagt uppseendeväckande mål för mittbacken.

Nu, sju år senare, kom han på nytt fri – den här gången med Warner Hahn men där Bajens målvakt hann före. Den offensiva räden chockade John Guidetti i tv-studion där han beskrev Unes långa löpning från mittbackspositionen som något utöver det vanliga.

Une själv skrattar när FD tar upp det hela.

– Jag gör aldrig om det kan jag säga.

Varför inte det?

– Jag var trött i tio minuter efter den löpningen.