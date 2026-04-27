KFF-talangen kan tangera Frölings rekord mot Elfsborg

Charlie Rosenqvist har gjort två mål på de inledande fyra matcherna.

Gör han ett tredje i kväll blir han historisk – som den första KFF-spelaren att göra tre mål i allsvenskan innan han fyllt 19.

Detta tillsammans med Nils Fröling.

I den andra omgången av allsvenskan ställdes Kalmar FF mot Djurgården i Stockholm. Då gjorde Blåränderna två snabba mål innan Charlie Rosenqvist, 18, reducerade efter en dryg kvart.

Det var också anfallstalangens första allsvenska mål och Smålandsföreningens första i högstaserien 2026.

I den efterföljande matchen lämnade KFF bortamatchen mot AIK både poäng- och mållösa och förlorade sin tredje raka match.

Men, under torsdagens möte med IFK Göteborg hemma, kom årets första poäng. Detta efter att Charlie Rosenqvist spräckt målnollan i den 29:e minuten och Tobias Heintz kvitterat matchen på tilläggstid i den första akten.

Inför Kalmar FF:s hemmamatch mot IF Elfsborg i den femte allsvenska omgången kan Rosenqvist tangera ett klubbrekord. I det fall att han gör minst ett mål mot Borås-laget blir han, tillsammans med Nils Fröling, klubbens yngsta spelare att göra minst tre allsvenska mål innan han har fyllt 19 år.

Nils Fröling gjorde sina tre mål i KFF-tröjan mellan maj 2018 och april 2019.

Inför kvällens match på Guldfågeln arena har den rödvita föreningen vunnit fyra av sina sex senaste matcher mot de gulsvarta – som i sin tur har vunnit två. Det senaste mötet lagen emellan (2024) slutade med en 3-1-seger för Oscar Hiljemarks lag efter att Lars Sætra gjort ett mål i egen bur och Jalal Abdullai samt Michael Baidoo prickat rätt nätmaska.

Matchen mellan Kalmar FF och IF Elfsborg sparkas igång klockan 19.00 i kväll.