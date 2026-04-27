Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

KFF-talangen kan tangera Frölings rekord mot Elfsborg

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Charlie Rosenqvist har gjort två mål på de inledande fyra matcherna.
Gör han ett tredje i kväll blir han historisk – som den första KFF-spelaren att göra tre mål i allsvenskan innan han fyllt 19.
Detta tillsammans med Nils Fröling.

I den andra omgången av allsvenskan ställdes Kalmar FF mot Djurgården i Stockholm. Då gjorde Blåränderna två snabba mål innan Charlie Rosenqvist, 18, reducerade efter en dryg kvart.

Det var också anfallstalangens första allsvenska mål och Smålandsföreningens första i högstaserien 2026.

I den efterföljande matchen lämnade KFF bortamatchen mot AIK både poäng- och mållösa och förlorade sin tredje raka match.

Men, under torsdagens möte med IFK Göteborg hemma, kom årets första poäng. Detta efter att Charlie Rosenqvist spräckt målnollan i den 29:e minuten och Tobias Heintz kvitterat matchen på tilläggstid i den första akten.

Inför Kalmar FF:s hemmamatch mot IF Elfsborg i den femte allsvenska omgången kan Rosenqvist tangera ett klubbrekord. I det fall att han gör minst ett mål mot Borås-laget blir han, tillsammans med Nils Fröling, klubbens yngsta spelare att göra minst tre allsvenska mål innan han har fyllt 19 år.

Nils Fröling gjorde sina tre mål i KFF-tröjan mellan maj 2018 och april 2019.

Inför kvällens match på Guldfågeln arena har den rödvita föreningen vunnit fyra av sina sex senaste matcher mot de gulsvarta – som i sin tur har vunnit två. Det senaste mötet lagen emellan (2024) slutade med en 3-1-seger för Oscar Hiljemarks lag efter att Lars Sætra gjort ett mål i egen bur och Jalal Abdullai samt Michael Baidoo prickat rätt nätmaska.

Matchen mellan Kalmar FF och IF Elfsborg sparkas igång klockan 19.00 i kväll.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt