I dag tar AIK emot Malmö FF i ett av allsvenskans mest prestigefyllda möten.

Däremot tyder så gott som ingenting på att det blir en målfest.

Detta då de tre senaste matcherna mellan klubbarna har slutat 0-0.

Den 28:e april 2024 tog Malmö FF, då ledda av Henrik Rydström, mot Henning Bergs AIK på Eleda stadion.

Där gjorde Erik Botheim matchens första mål efter en kvart och efter det fick Ismael Diawara hämta bollen ur sitt eget nät fyra gånger till. Siffrorna skrevs alltså till 5-0 i himmelsblå favör efter dubbla strutar av Isaac Kiese Thelin, ett självmål från Benjamin Tiedemann Hansen samt ett i rätt bur från Sebastian Nanasi.

Sedan dess har de två rivalklubbarna mött varandra tre gånger i allsvenska sammanhang. 2024 års returmöte på Strawberry arena slutade med delad pott och noll mål i båda kolumnerna.

Detsamma gäller fjolårets första möte mellan lagen i Solna och det andra i Skåne. Således har de tre senaste matcherna mellan klubbarna slutat oavgjort och utan mål, vilket de är ensamma om i hela allsvenskan sedan 1993 – enligt Opta.

Enligt statistikverktyget har AIK misslyckats med att göra mål i 13 av de senaste 19 matcherna mot Malmö FF. Totalt sett har ”Gnaget” gjort tio mål på samtliga matcher mot MFF sedan 2016 och vunnit en match, vilket var under säsongen 2022.

Däremot har Skåneklubben inte lyckats vinna en match på Nationalarenan i Solna sedan 2017, då Felipe Carvalho avgjorde matchen i den 90:e minuten.

Malmö FF spelar mer direkt under Ramírez

Under de fyra inledande omgångarna har endast Kalmar FF och Hammarby IF noterats för färre passningar per avslut. KFF har ett snitt på 28,4, Bajen 30,3 och Malmö 30,9. Således spelar MFF mer direkt under nya tränaren Miguel Angel Ramírez jämfört med fjolåret när Henrik Rydström och Anes Mravac basade över klubben.

I MFF finns det en spelare som har gjort mål i de två senaste omgångarna. Han heter Sead Haksabanovic och skulle, i det fall att han gör mål i kväll, tangera sitt facit från 2019 då han gjorde mål i tre raka matcher för IFK Norrköping.

Matchen mellan AIK och Malmö FF har avspark klockan 19.00 i kväll.