Cetinkaya drar tillbaka stämningsansökan mot Fotboll Sthlm

Hasan Cetinkaya har granskats att Fotboll Sthlm och Expressen.

Det ledde till en stämningsansökan mot de båda medierna från agenten.

Nu väljer Cetinkaya att återkalla sin anklagelse.

I april 2024 publicerade Fotboll Sthlm och Expressen en gemensam granskning av fotbollsagenten Hasan Cetinkaya. Där redovisades kopplingar mellan Cetinkayas agentur och flertalet kriminella gäng.

Granskningen ledde till att Cetinkaya lämnade in en stämningsansökan om grovt förtal mot både Fotboll Sthlm och Expressen. Huvudförhandlingen var planerad att genomföras under hösten.

Nu har Cetinkaya, via sin advokat, valt att återkalla sin talan mot Fotboll Sthlm. Detta rapporterar sajten själva om.

– Vi trodde aldrig att Hasan Cetinkaya skulle våga gå upp i tingsrätten, så detta var väntat. Han försökte skrämma oss till tystnad och det gick uppenbarligen inget vidare, säger Oskar Månsson, chefredaktör på Fotboll Sthlm.

Cetinkaya har sedan tidigare dragit tillbaka sin stämningsansökan mot Expressen.

– Vi är alltid beredda att stå upp för våra avslöjanden, även i rätten om så krävs. Nu ser vi fram emot att fokusera på fortsatta granskningar, sa tidningens ansvariga utgivare Klas Gradström i ett uttalande.