Isak Bjerkebo, 23, gör supersuccé.

Sirius-stjärnan har hittat målet i samtliga (!) av de fyra inledande allsvenska matcherna.

Med det är Bjerkebo först sedan Isaac Kiese Thelin gjorde det i början av 2023-säsongen.

Foto: Bildbyrån

Mål mot Degerfors i premiären, mål i skrällsegern mot Hammarby, dubbla kassar hemma mot VSK och ny fullträff borta mot Malmö FF senast. Ja, Sirius-yttern Isak Bjerkebos inledning på säsongen 2026 går inte av för hackor.

Den 23-åriga MFF-produkten, som anslöt till Sirius från Varbergs Bois inför fjolårssäsongen, toppar den allsvenska skytteligan när seriens femte omgång ska avgöras (tillsammans med VSK:s Mikkel Ladefoged) och har stått för hisnande sex poäng (fem mål och en assist) på fyra matcher.

Bjerkebo jublar borta mot Malmö FF. Foto: Bildbyrån

När Bjerkebo rullade in Sirius 1–2-mål borta mot Malmö förra torsdagen blev han den första spelaren att göra mål i de fyra första matcherna av en allsvensk säsong sedan 2023. Då var det MFF-strikern Isaac Kiese Thelin som nätade i de fyra första matcherna.

”IKT” avrundade sviten med att göra ett hattrick hemma mot Hammarby i den femte omgången, och när säsongen avslutades under senhösten 2023 toppade anfallaren skytteligan med 16 mål. MFF vann allsvenskan det året på målskillnad framför Elfsborg.

Isaac Kiese Thelin, 2023. Foto: Bildbyrån

Kan bli bäst i Sirius – någonsin

Om Isak Bjerkebo slår till med ett nytt mål i kväll borta mot Häcken tangerar han Kiese Thelins rekord, som delas med den tidigare Helsingborgspelaren Mattias Lindström (2013), på fem raka mål under en allsvensk säsongsinledning (sedan statistiktjänsten Opta började föra statistik 2012).

Blir det en ny balja i kväll, och Bjerkebo blir målskytt för femte matchen i rad, blir han dessutom den Sirius-spelaren som har gjort mål i näst flest allsvenska matcher i rad. Bara Stefano Vecchia har gjort mål i fler raka matcher, när han smällde in mål i sex raka matcher mellan juli och augusti 2020.

Vecchia, 2020. Foto: Bildbyrån

Ytterns fem mål under säsongsinledningen har även gjort honom till den snabbaste Sirius-spelaren att göra fem kassar i en allsvensk säsong. Det tidigare rekordet hölls av den danska anfallaren Yousef Salech, som gjorde fem mål på åtta matcher 2024.

Snabbast till fem allsvenska mål för Sirius:

Spelare Säsong Matcher behövda för 5 mål Isak Bjerkebo 2026 4 Yousef Salech 2024 8 Christian Kouakou 2021 9 Christian Kouakou 2022 9 Joakim Persson 2024 9 Källa: Opta

Isak Bjerkebo är också ny trea på listan över snabbaste spelare att nå fem mål under en säsongsinledning sett till hela allsvenskan (sedan 2009), enbart överträffad av Omar Faraj, som gjorde fem mål i premiärmatchen för Degerfors i fjol, och Jiloan Hamad för Hammarby 2018 (3 matcher).

IK Sirius ställs mot BK Häcken borta i kväll. Matchen startar klockan 19:00.