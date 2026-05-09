Gais vann mot Västerås – Thorkelsson hjälte

Västerås tog emot Gais under lördagen.

Då blev Göteborgslagets Robert Frosti Thorkelsson hjälte efter att ha gjort matchens enda mål.

Första halvlek innehåll inga mål utan publiken fick vänta ändra tills andra halvlek och dryga timmen tills Robert Frosti Thorkelsson kunde göra matchens enda mål och ge Gais tre viktiga poäng.

VSK-tränaren Alexander Rubin var besviken efter förlusten.

– Jag är väldigt besviken över vår insats och förlusten, säger Rubin till TV4.

Startelvor:

Västerås: Jäger – Magnusson, Nsabiyumva, Wernersson – Gefvert, Ring, Diagne, Karlsson – Taonsa, Ladefoged, Boudah

Gais: Krasniqi – Wängberg, Cardaklija, Beckman, Frej – Milovanovic, Fagerjord, Thorkelsson – Andersson, Salter, Niklasson Petrovic