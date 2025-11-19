Gamla Ullevi spelklar till kvalet: ”Väldigt, väldigt glada”

Gamla Ullevis gräs har varit ett frågetecken inför kvalet.

Nu kommer beskedet om att arenan är spelklar.

– Vi är väldigt, väldigt glada för det här, säger Terje Johansson, ordförande i Öis, enligt GP.

Foto: Bildbyrån

På lördag ställs Örgryte mot IFK Norrköping i den första av två matcher i kvalet till allsvenskan. Hemmaarenan Gamla Ullevis skick har dock varit ett frågetecken under de senaste timmarna, men under onsdagseftermiddagen har planen fått godkänt.

Det är lokaltidningen GP som rapporterar att Svenska fotbollförbundet har genomfört en inspektion av gräsmattan, som har fått godkänt för spel på lördag.

– Vi är väldigt, väldigt glada för det här, att vi får spela på Gamla Ullevi och att vi kommer få en storpublik, säger Öis-ordföranden Terje Johansson.

Om det inte hade gått att spela kvalmatchen på Gamla Ullevi hade matchen eventuellt fått flyttas till Borås arena. Ett annat alternativ var Ullevi, där det pågår stora renoveringar.

– Vi trodde på Gamla Ullevi hela tiden, men var också trygga med att Got event hade sett till att lösa Ullevi, om det inte hade gått att spela på Gamla, säger Johansson.

Matchen mellan Örgryte och Norrköping startar klockan 15:00 på lördag.