Ger inte upp derbyt – Abrahams ord efter skadan

STOCKHOLM. Han ska undersökas under torsdagen – blott tre dagar innan derbyt mot Djurgården.

Men Paulos Abraham är optimistisk.

– Jag hoppas att jag kan vara med, säger Hammarbys anfallsstjärna till FotbollDirekt.

Paulos Abraham sänkte Djurgården i cupkvartsfinalens sista spark för en dryg månad sedan.

Nu kan Bajens succéanfallare missa allsvenska derbyt mot samma blårandiga lag på söndag.

För i slutet mot HBK under onsdagskvällen haltade han skadad – och tränaren Kalle Karlsson var själv fåordig efter 1-1-matchen om Abrahams status.

”Han fick en lättare smäll, det var det han haltade av för. Jag har ingen diagnos nu. Han undersöks i morgon, så får vi se”.

När FD träffar Abraham är han något mer pratglad om kampen mot klockan inför derbyt.

– Det är jättetidigt att säga, men jag har absolut inte strykt den matchen. Jag utgår från att jag kan vara med, men vi får se i morgon hur det utvecklas.

Nervös väntan?

– På ett sätt men samtidigt kan jag inte ändra sitsen… men jag känner väl att det är större chans att det blir som jag hoppas, att jag kan vara med.

Abraham berättar att det rör sig om en överansträngning – men att han ska göra allt för att hinna bli spelklar.

– Alla vill ju spela den matchen. Jag är skitsugen. Derbyna är ju de roligaste matcherna. Jag hoppas och tror att jag kan vara med, om det är från start eller bänk. Jag vet inte. Det är Kalle som bestämmer, vi får se.